Kratos Defense and Security Solutions Salários

O salário da Kratos Defense and Security Solutions varia de $33,830 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $301,500 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kratos Defense and Security Solutions . Última atualização: 9/7/2025