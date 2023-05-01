Kratos Defense and Security Solutions Salários

Diretório de Empresas
O salário da Kratos Defense and Security Solutions varia de $33,830 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $301,500 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kratos Defense and Security Solutions. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$302K
Engenheiro de Hardware
$33.8K
Engenheiro Mecânico
$73.5K

Engenheiro de Software
$89.2K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Kratos Defense and Security Solutions είναι Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $301,500.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kratos Defense and Security Solutions είναι $81,347.

