Diretório de Empresas
KPN
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Amsterdam Area

KPN Cientista de Dados Salários em Greater Amsterdam Area

O pacote de remuneração in Greater Amsterdam Area mediano de Cientista de Dados na KPN totaliza €58.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da KPN. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por ano
€58.5K
Nível
hidden
Salário base
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na KPN?

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (às vezes €267K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €74,210. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the Cientista de Dados role in Greater Amsterdam Area is €58,474.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para KPN

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • DoorDash
  • Lyft
  • Stripe
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos