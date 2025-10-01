Diretório de Empresas
Kofax
  • Waterloo Region

Kofax Engenheiro de Software Salários em Waterloo Region

O pacote de remuneração in Waterloo Region mediano de Engenheiro de Software na Kofax totaliza CA$97.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kofax. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Total por ano
CA$97.2K
Nível
Senior
Salário base
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$5.1K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kofax?

CA$226K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

ለEngenheiro de Software በKofax in Waterloo Region የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የCA$106,254 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በKofax ለEngenheiro de Software ሚና in Waterloo Region የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ CA$96,286 ነው።

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Kofax

