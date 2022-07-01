Koddi Salários

Diretório de Empresas
O salário da Koddi varia de $78,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $174,125 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Koddi. Última atualização: 11/25/2025

Engenheiro de Software
Median $78K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
$174K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Koddi é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Koddi é $126,063.

Outros Recursos

