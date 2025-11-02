Diretório de Empresas
Kodak Alaris
Kodak Alaris Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Kodak Alaris totaliza $100K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kodak Alaris. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Kodak Alaris
Software Engineer
hidden
Total por ano
$100K
Nível
hidden
Salário base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kodak Alaris?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Kodak Alaris in United States é uma remuneração total anual de $135,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kodak Alaris para a função de Engenheiro de Software in United States é $100,000.

Outros Recursos