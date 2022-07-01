Known Salários

O salário da Known varia de $35,175 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $161,190 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Known . Última atualização: 10/22/2025