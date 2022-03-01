Knightscope Salários

O salário da Knightscope varia de $130,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $231,835 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Knightscope . Última atualização: 10/22/2025