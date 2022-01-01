Diretório de Empresas
KLDiscovery
KLDiscovery Salários

A faixa salarial da KLDiscovery varia de $8,964 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $114,425 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da KLDiscovery. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$59.7K
Tecnólogo em Informática (TI)
$9K

Consultor de Gestão
$101K
Gerente de Projeto
$114K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at KLDiscovery is Gerente de Projeto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KLDiscovery is $70,000.

