KLDiscovery Salários

A faixa salarial da KLDiscovery varia de $8,964 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $114,425 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da KLDiscovery . Última atualização: 8/23/2025