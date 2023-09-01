Diretório de Empresas
KKCompany
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

KKCompany Salários

A faixa salarial da KKCompany varia de $36,568 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $83,465 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da KKCompany. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $54K
Gerente de Projeto
$36.6K
Gerente de Engenharia de Software
$83.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Le rôle le mieux payé signalé chez KKCompany est Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $83,465. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez KKCompany est de $53,992.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para KKCompany

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos