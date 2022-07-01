Kitware Salários

A faixa salarial da Kitware varia de $127,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $293,525 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Kitware . Última atualização: 8/23/2025