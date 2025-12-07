Diretório de Empresas
Kepler
Kepler Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in Canada na Kepler varia de CA$119K a CA$163K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kepler. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$92.9K - $112K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$86.8K$92.9K$112K$118K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Kepler?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Kepler in Canada é uma remuneração total anual de CA$162,964. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kepler para a função de Engenheiro de Hardware in Canada é CA$119,413.

Outros Recursos

