Kent
Kent Engenheiro Químico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Químico in India na Kent varia de ₹2.07M a ₹3.01M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kent. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$27K - $30.8K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Kent?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Químico na Kent in India é uma remuneração total anual de ₹3,010,258. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kent para a função de Engenheiro Químico in India é ₹2,066,363.

Outros Recursos

