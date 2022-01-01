KenSci Salários

O salário da KenSci varia de $114,660 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $155,775 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KenSci . Última atualização: 10/18/2025