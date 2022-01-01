KenSci Salários

Diretório de Empresas
KenSci
O salário da KenSci varia de $114,660 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $155,775 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KenSci. Última atualização: 10/18/2025

Gerente de Produto
$115K
Engenheiro de Software
$156K
Gerente de Engenharia de Software
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na KenSci é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,775. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na KenSci é $119,400.

