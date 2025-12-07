Diretório de Empresas
Kelso & Company
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

Kelso & Company Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in United States na Kelso & Company varia de $168K a $230K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kelso & Company. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$180K - $218K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$168K$180K$218K$230K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Consultor de Gestão submissões na Kelso & Company para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Kelso & Company?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Consultor de Gestão ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Kelso & Company in United States é uma remuneração total anual de $229,680. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kelso & Company para a função de Consultor de Gestão in United States é $168,300.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Kelso & Company

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • DoorDash
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kelso-and-company/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.