Kelly Services Salários

A faixa salarial da Kelly Services varia de $29,371 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $102,485 para um Marketing na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Kelly Services. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $97K
Recrutador
Median $65K
Gerente de Operações de Negócios
$77.6K

Cientista de Dados
$47.8K
Recursos Humanos
$32.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$29.4K
Marketing
$102K
Confiança e Segurança
$87.4K
The highest paying role reported at Kelly Services is 行銷 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $102,485. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kelly Services is $71,305.

