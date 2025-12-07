Diretório de Empresas
KeHE
KeHE Gerente de Projeto Salários

A remuneração total média de Gerente de Projeto in United States na KeHE varia de $142K a $201K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da KeHE. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$161K - $191K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$142K$161K$191K$201K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na KeHE?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na KeHE in United States é uma remuneração total anual de $201,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na KeHE para a função de Gerente de Projeto in United States é $141,750.

Outros Recursos

