Diretório de Empresas
KCI Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

KCI Technologies Salários

O salário da KCI Technologies varia de $56,441 em remuneração total por ano para Engenheiro Civil na faixa mais baixa a $97,594 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KCI Technologies. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro Civil
$56.4K
Engenheiro Mecânico
$69.7K
Engenheiro MEP
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Projeto
$97.6K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na KCI Technologies é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $97,594. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na KCI Technologies é $76,615.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para KCI Technologies

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos