KCI Technologies Salários

O salário da KCI Technologies varia de $56,441 em remuneração total por ano para Engenheiro Civil na faixa mais baixa a $97,594 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da KCI Technologies . Última atualização: 9/15/2025