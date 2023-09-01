Diretório de Empresas
KBTG
KBTG Salários

A faixa salarial da KBTG varia de $10,841 em remuneração total por ano para um Pesquisador de Experiência do Usuário na extremidade inferior a $44,087 para um Marketing na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da KBTG. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $22.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $17.4K
Analista de Negócios
$24.9K

Marketing
$44.1K
Gerente de Produto
$30.1K
Analista de Cibersegurança
$32.7K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$10.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at KBTG is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,087. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KBTG is $24,875.

