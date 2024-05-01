Kavak Salários

Diretório de Empresas
Kavak
O salário da Kavak varia de $26,268 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $156,780 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kavak. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $45.5K
Cientista de Dados
$68.4K
Recursos Humanos
$36K

Gerente de Produto
$26.3K
Gerente de Engenharia de Software
$157K
Perguntas Frequentes

Kavak薪资最高的职位是Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level，年度总薪酬为$156,780。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Kavak的年度总薪酬中位数为$45,490。

Outros Recursos