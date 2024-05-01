Kavak Salários

O salário da Kavak varia de $26,268 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $156,780 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Kavak . Última atualização: 9/15/2025