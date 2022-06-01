Katapult Salários

Diretório de Empresas
Katapult
O salário da Katapult varia de $44,428 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $214,200 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Katapult. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Gerente de Ciência de Dados
$214K
Cientista de Dados
$197K
Designer de Produto
$99.5K

Engenheiro de Software
$44.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Katapult é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $214,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Katapult é $148,255.

Outros Recursos