Diretório de Empresas
Kaizengaming
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Kaizengaming Salários

A faixa salarial da Kaizengaming varia de $16,841 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $66,984 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Kaizengaming. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $59.9K

Engenheiro de Software Frontend

Designer de Produto
$16.8K
Analista de Cibersegurança
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Engenharia de Software
$67K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Kaizengaming é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $66,984. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Kaizengaming é $39,343.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Kaizengaming

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos