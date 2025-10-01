Diretório de Empresas
Kairos Power
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Engenheiro Mecânico Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Engenheiro Mecânico na Kairos Power totaliza $150K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kairos Power. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Total por ano
$150K
Nível
Senior Engineer 1
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kairos Power?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Kairos Power in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $159,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kairos Power para a função de Engenheiro Mecânico in San Francisco Bay Area é $105,000.

