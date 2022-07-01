JW Player Salários

A faixa salarial da JW Player varia de $78,712 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $321,600 para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da JW Player . Última atualização: 8/16/2025