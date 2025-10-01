O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Engenheiro de Software na Justworks totaliza $193K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Justworks. Última atualização: 10/1/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
5%
ANO 1
15%
ANO 2
40%
ANO 3
40%
ANO 4
Na Justworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
5% adquire no 1st-ANO (5.00% anual)
15% adquire no 2nd-ANO (1.25% mensal)
40% adquire no 3rd-ANO (3.33% mensal)
40% adquire no 4th-ANO (3.33% mensal)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
ANO 1
30%
ANO 2
30%
ANO 3
30%
ANO 4
Na Justworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)
30% adquire no 2nd-ANO (2.50% mensal)
30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)
30% adquire no 4th-ANO (2.50% mensal)
