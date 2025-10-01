Diretório de Empresas
Justworks
Justworks Gerente de Produto Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gerente de Produto na Justworks totaliza $200K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Justworks. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Total por ano
$200K
Nível
Senior Products Manager
Salário base
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Justworks?

$160K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

40%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Justworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (1.25% mensal)

  • 40% adquire no 3rd-ANO (3.33% mensal)

  • 40% adquire no 4th-ANO (3.33% mensal)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ANO 1

30%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Justworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 30% adquire no 2nd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire no 4th-ANO (2.50% mensal)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Produto at Justworks in New York City Area sits at a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Justworks for the Gerente de Produto role in New York City Area is $160,000.

