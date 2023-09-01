Jumia Salários

O salário da Jumia varia de $11,940 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $33,232 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jumia . Última atualização: 9/7/2025