Jumbo Interactive Salários

O salário da Jumbo Interactive varia de $70,794 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $96,938 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jumbo Interactive . Última atualização: 9/7/2025