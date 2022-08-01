Diretório de Empresas
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Salários

O salário da Jumbo Interactive varia de $70,794 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $96,938 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jumbo Interactive. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Analista de Negócios
$78.3K
Gerente de Produto
$90.9K
Engenheiro de Software
$70.8K

Gerente de Engenharia de Software
$96.9K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Jumbo Interactive is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,938. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jumbo Interactive is $84,621.

