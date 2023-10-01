Julius Baer Salários

O salário da Julius Baer varia de $45,074 em remuneração total por ano para Banker de Investimentos na faixa mais baixa a $213,714 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Julius Baer . Última atualização: 9/6/2025