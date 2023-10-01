Diretório de Empresas
Julius Baer
Julius Baer Salários

O salário da Julius Baer varia de $45,074 em remuneração total por ano para Banker de Investimentos na faixa mais baixa a $213,714 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Julius Baer. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $162K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$47.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$175K

Banker de Investimentos
$45.1K
Gerente de Projeto
$167K
Gerente de Engenharia de Software
$214K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Julius Baer é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $213,714. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Julius Baer é $164,568.

