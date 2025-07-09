JSW Salários

Diretório de Empresas
JSW
O salário da JSW varia de $9,738 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $99,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da JSW. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Assistente Administrativo
$9.7K
Engenheiro de Software
$99.5K
Gerente de Engenharia de Software
$93.4K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na JSW é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na JSW é $93,419.

