A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na Johnson & Johnson varia de $81.6K por year para 23 a $116K por year para 24. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $95K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***