Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Engenheiro Mecânico Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro Mecânico in San Francisco Bay Area na Johnson & Johnson varia de $117K por year para 23 a $305K por year para 30. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $175K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Johnson & Johnson?

Títulos Incluídos

Quality Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $304,608. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Johnson & Johnson para a função de Engenheiro Mecânico in San Francisco Bay Area é $200,000.

