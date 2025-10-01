Diretório de Empresas
Johnson & Johnson
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

  • Greater Los Angeles Area

Johnson & Johnson Engenheiro Mecânico Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração de Engenheiro Mecânico in Greater Los Angeles Area na Johnson & Johnson totaliza $88.3K por year para 23. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $128K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Johnson & Johnson?

Títulos Incluídos

Quality Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area é uma remuneração total anual de $217,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Johnson & Johnson para a função de Engenheiro Mecânico in Greater Los Angeles Area é $128,000.

Outros Recursos