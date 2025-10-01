A remuneração de Engenheiro Mecânico in Greater Los Angeles Area na Johnson & Johnson totaliza $88.3K por year para 23. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $128K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
23
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
$ --
$ --
$ --
$ --
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
