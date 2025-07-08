Jockey Salários

Diretório de Empresas
O salário da Jockey varia de $89,550 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $100,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jockey. Última atualização: 11/26/2025

Operações de Marketing
$89.6K
Engenheiro de Software
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Jockey é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jockey é $95,025.

