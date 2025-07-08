Diretório de Empresas
Jocata Financial Advisory And Technology
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Jocata Financial Advisory And Technology Salários

O salário mediano da Jocata Financial Advisory And Technology é $7,646 para Analista de Dados . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jocata Financial Advisory And Technology. Última atualização: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Dados
$7.6K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Jocata Financial Advisory And Technology é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $7,646. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jocata Financial Advisory And Technology é $7,646.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Jocata Financial Advisory And Technology

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jocata-financial-advisory-and-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.