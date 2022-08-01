January Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da January Technologies varia de $142,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $310,545 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da January Technologies. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $142K
Recursos Humanos
Median $241K
Operações de Pessoas
$281K

Gerente de Engenharia de Software
$311K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en January Technologies es Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $310,545. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en January Technologies es $261,200.

