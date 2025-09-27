Diretório de Empresas
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro Mecânico na Jaguar Land Rover totaliza £46.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Jaguar Land Rover. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total por ano
£46.5K
Nível
C Grade
Salário base
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Jaguar Land Rover?

£122K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Jaguar Land Rover in United Kingdom é uma remuneração total anual de £62,764. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jaguar Land Rover para a função de Engenheiro Mecânico in United Kingdom é £46,489.

