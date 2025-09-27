Diretório de Empresas
Jaguar Land Rover
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Jaguar Land Rover Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Cientista de Dados na Jaguar Land Rover totaliza £54.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Jaguar Land Rover. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Total por ano
£54.9K
Nível
-
Salário base
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Jaguar Land Rover?

£122K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de £22.8K+ (às vezes £228K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Cientista de Dados en Jaguar Land Rover in United Kingdom tiene una compensación total anual de £67,041. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jaguar Land Rover para el puesto de Cientista de Dados in United Kingdom es £53,194.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Jaguar Land Rover

Empresas Relacionadas

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos