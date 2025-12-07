Diretório de Empresas
Jabian Consulting
Jabian Consulting
  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

Jabian Consulting Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in United States na Jabian Consulting varia de $108K a $153K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Jabian Consulting. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$122K - $139K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$108K$122K$139K$153K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Jabian Consulting?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Jabian Consulting in United States é uma remuneração total anual de $153,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jabian Consulting para a função de Consultor de Gestão in United States é $107,900.

Outros Recursos

