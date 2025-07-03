Diretório de Empresas
Itau
Itau Salários

O salário da Itau varia de $6,378 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $80,277 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Itau. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $36.7K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
Median $33.9K
Gerente de Engenharia de Software
Median $56.5K

Gerente de Produto
Median $36.4K
Analista de Dados
Median $16.6K
Arquiteto de Soluções
Median $50.5K
Analista de Negócios
$16.6K
Gerente de Ciência de Dados
$80.3K
Analista Financeiro
$54K
Recursos Humanos
$17.7K
Marketing
$20.5K
Designer de Produto
$6.4K
Gerente de Programa
$33.7K
Gerente de Projeto
$33.7K
Analista de Cibersegurança
$31.6K
Gerente de Programa Técnico
$38.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Itau é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $80,277. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Itau é $33,820.

Outros Recursos

