Issuu Salários

O salário da Issuu varia de $45,768 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $112,295 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Issuu. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
$45.8K
Gerente de Engenharia de Software
$112K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Issuu é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,295. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Issuu é $79,031.

