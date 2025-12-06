Diretório de Empresas
Isima
Isima Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Tunisia na Isima varia de TND 50K a TND 68.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Isima. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$18.2K - $22K
Tunisia
Faixa Comum
Faixa Possível
$17K$18.2K$22K$23.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Isima?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Isima in Tunisia é uma remuneração total anual de TND 68,185. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Isima para a função de Engenheiro de Software in Tunisia é TND 49,963.

