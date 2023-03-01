Diretório de Empresas
ISEE
ISEE Salários

O salário da ISEE varia de $113,611 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $185,925 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ISEE. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Hardware
$186K
Engenheiro de Software
$114K
Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ISEE é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $185,925. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ISEE é $149,768.

Outros Recursos

