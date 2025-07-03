Diretório de Empresas
Iron Systems
Iron Systems Salários

O salário da Iron Systems varia de $12,240 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $111,440 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Iron Systems. Última atualização: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
$12.2K
Gerente de Programa Técnico
$111K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Iron Systems é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $111,440. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Iron Systems é $61,840.

Outros Recursos

