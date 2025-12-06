Diretório de Empresas
Iris Business Services
Iris Business Services Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in India na Iris Business Services varia de ₹1.23M a ₹1.75M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Iris Business Services. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$15.9K - $18.9K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Iris Business Services?

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Iris Business Services in India é uma remuneração total anual de ₹1,750,291. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Iris Business Services para a função de Gerente de Produto in India é ₹1,232,814.

