iRhythm
iRhythm Salários

A faixa salarial da iRhythm varia de $124,375 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $357,700 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da iRhythm. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $211K
Analista de Negócios
$154K
Engenheiro de Hardware
$179K

Operações de Marketing
$124K
Gerente de Produto
$266K
Vendas
$199K
Gerente de Engenharia de Software
$358K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$153K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na iRhythm, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at iRhythm is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $357,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iRhythm is $188,876.

