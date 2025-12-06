Diretório de Empresas
iQIYI
iQIYI Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Taiwan na iQIYI varia de NT$756K a NT$1.04M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da iQIYI. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Faixa Comum
Faixa Possível
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na iQIYI?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Dados na iQIYI in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$1,035,161. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na iQIYI para a função de Analista de Dados in Taiwan é NT$756,117.

