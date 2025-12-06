Diretório de Empresas
IPE Global
IPE Global Jurídico Salários

A remuneração total média de Jurídico in India na IPE Global varia de ₹311K a ₹442K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da IPE Global. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$4K - $4.8K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$3.5K$4K$4.8K$5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na IPE Global?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurídico na IPE Global in India é uma remuneração total anual de ₹441,846. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na IPE Global para a função de Jurídico in India é ₹311,214.

