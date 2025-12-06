Diretório de Empresas
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Canada na InVivo Biosystems varia de CA$122K a CA$177K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da InVivo Biosystems. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$101K - $117K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$88.7K$101K$117K$129K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na InVivo Biosystems?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na InVivo Biosystems in Canada é uma remuneração total anual de CA$177,067. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na InVivo Biosystems para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$122,013.

Outros Recursos

