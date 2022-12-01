Investec Salários

A faixa salarial da Investec varia de $21,164 em remuneração total por ano para um Banqueiro de Investimentos na extremidade inferior a $158,746 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Investec . Última atualização: 8/13/2025