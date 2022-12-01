Diretório de Empresas
Investec
Investec Salários

A faixa salarial da Investec varia de $21,164 em remuneração total por ano para um Banqueiro de Investimentos na extremidade inferior a $158,746 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Investec. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Analista de Dados
$72.4K
Cientista de Dados
$92.4K
Banqueiro de Investimentos
$21.2K

Marketing
$125K
Designer de Produto
$65.2K
Gerente de Projeto
$42.2K
Engenheiro de Software
$81K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Arquiteto de Soluções
$53.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Investec is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Investec is $72,417.

