Intuit
Intuit Engenheiro de Software Frontend Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software Frontend in India na Intuit varia de ₹5.11M por year a ₹12.05M. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹7.55M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Frontend na Intuit in India é uma remuneração total anual de ₹12,047,489. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intuit para a função de Engenheiro de Software Frontend in India é ₹7,104,749.

